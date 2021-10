Vos missions :

- Gérer les demandes et réclamations-clients.

- Préparer et organiser avec la logistique les livraisons clients.

- Effectuer le suivi des commandes et de la facturation.

- Organiser les relances des clients / prospects.

- Etablir les tableaux de statistiques.

- Créer et développer une relation de confiance avec les clients.

- Adapter le style et le contenu de la communication à ses interlocuteurs et à la situation.DESCRIPTION : La Société SUP INTERIM est une entreprise de travail temporaire fondée en mai 1985 dans les Vosges et compte aujourd'hui une centaine d'agences réparties dans toute la partie Nord de la France, et comportant une agence au Luxembourg.

SUP INTERIM est devenu un partenaire économique régional de premier plan. La volonté de rester une entreprise à taille humaine, une connaissance approfondie des entreprises locales et des intérimaires sont les principaux atouts de notre société. SUP INTERIM intervient dans de nombreux secteurs d'activités s'adaptant à l'environnement économique de sa région.

Vous êtes autonome, organisé et rigoureux.

Vous justifiez d'une expérience réussie à un poste similaire.

Vous maîtrisez les logiciels courants et êtes à l'aise avec l'informatique.

Vous parlez couramment l'anglais et l'allemand.

Le salaire est à définir selon profil.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3190261