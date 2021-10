Au sein d'un cabinet d'avocat, vous serez en charge pour la partie administrative (logiciels poli-office et RPVA) et êtes à l'aise avec l'outil numérique/informatique ainsi que de l'accueil physique et téléphonique des clients ou futurs clients du cabinet.

Vous avez une aisance relationnelle et informatique.

Une première expérience en cabinet avocat, notarial ou huissier serait un plus.

Vous ferez preuve d'autonomie, de prise d'initiative.

Le cabinet est dans un cadre agréable, accessible par différents moyens de locomotion, possibilité de stationnement.

Vaccination obligatoire dans le cadre du pass sanitaire.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121LTJP