Nous recherchons un(e) Secrétaire médical / médicale 2021/40 Pôle LTD(H/F).

- Accueil physique et téléphonique, avec l'équipe pluridisciplinaire et les intervenants extérieurs à l'hôpital de jour du Rempart et au pavillon 11

- Frappe des observations médicales sur logiciel Cariatides et courriers divers sur logiciel de traitement de texte

- Gestion des dossiers patients, classement et archivage des documents, suivi de la consultation mémoire

- Facturation des consultations médicales

- Gestion de l'agenda des médecins, prise de rendez-vous

- Participation aux réunions de service avec rédaction de leur compte-rendu Spécificités du poste : Il sera demandé au candidat une flexibilité géographique pour les remplacements ponctuels sur les autres structures extra-hospitalières du pôle (Pfastatt, Guebwiller, Thann), ainsi que de la flexibilité horaire pour assurer des consultations et gardes au secrétariat en soirée.

- Capacités relationnelles d'accueil des patients, des usagers, des professionnels

- Compétence d'organisation et de gestion du temps de travail

Contrat : Contrat à durée indéterminée

Expérience demandée : Débutant accepté

Durée de travail hebdomadaire : Temps plein 35H Horaires normaux

Postuler