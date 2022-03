Vous réalisez la saisie avec dictaphone. Vous maîtrisez l'outil informatique et surtout la frappe rapide.

Vous attestez d'une expérience dans le milieu médical, soit en cabinet de radiologie ou chez un spécialiste.

Vous avez impérativement une expérience en tant que secrétaire médicale d'au moins 1 an.

Vous travaillerez au cabinet et à la clinique les deux étant situés à Mulhouse.

Contrat de travail prévu jusqu'au mois de septembre.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129WCSW