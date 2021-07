Nous recherchons un(e) Secrétaire médical / médicale (H/F).

Le secrétariat et la gestion des patients sont informatisés avec un logiciel spécifique à l'ophtalmologie.

Vous travaillerez au sein d'une équipe jeune et dynamique, composée de 3 ophtalmologistes, 3 orthoptistes et 3 autres secrétaires médicales.

Vos missions principales: - accueil physique et téléphonique - mesure de la réfraction automatique à l'enregistrement du patient - gestion des agendas et prise de rendez-vous - gestion des dossiers patients à opérer en lien avec la clinique - facturation et télétransmission, tenue de la caisse - Suivi des retours CPAM

Contrat : Contrat à durée indéterminée Expérience demandée : 1 an

Durée de travail hebdomadaire : Temps plein 35H Horaires normaux

