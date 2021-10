POSTE : Secretaire Medical H/FPROFIL : Titulaire d'un diplôme en Assistanat / Secrétariat médical, vous possédez impérativement une expérience significative sur un poste similaire et êtes à l'aise avec les outils bureautiques.

Rigoureux et rapidement autonome, vous possédez un bon sens relationnel.DESCRIPTION : Sofitex Experts Mulhouse

Spécialiste dans la délégation et le recrutement d'experts, le réseau Sofitex exerce ses activités depuis plus de 25 ans et se positionne actuellement comme l'un des principaux acteurs transfrontaliers.

Sofitex Experts propose aux candidats un suivi de carrière personnalisé selon l'évolution de leurs aspirations individuelles.

Sofitex Experts fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.

Nous recherchons pour notre client centre médical sur Wittenheim, un Secrétaire Médical H/F .

Vous avez pour missions :

- L'accueil physique et téléphonique des patients.

- La prise de RDV et la gestion des plannings des médecins.

- La réalisation d'examens préalables à la consultation.

- Le suivi administratif des dossiers.

Remplacement d'un mois à pourvoir à partir du 11/10/21, possibilité de renouvellement.

Rémunération : 1870 brut + Tickets restaurants de 9 / jour travaillé

35 heures du lundi au vendredi :

Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Mercredi : 08h00 - 12h00

Jeudi : 08h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3189214