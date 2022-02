Étant au plus proche de vos patients et des praticiens, vous aurez pour mission :

- L'accueil physique et téléphonique des patients

- La prise de rendez-vous et les confirmations de rendez-vous

- L'optimisation des agendas

- La création et le suivi des dossiers patients

- L'encaissement et la facturation des actes et devis

- La relance des impayés

Vous faites preuve d'assiduité et de rigueur dans votre travail.

Une connaissance des logiciels Logosw / word/ outlook serait appréciée.

Horaires :

- Périodes de Travail de 8 Heures

- Travail en journée

Rémunération supplémentaire (PE) :

- Heures supplémentaires majorées

Pass sanitaire obligatoire.

Merci de joindre une lettre de motivation.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128FVPT