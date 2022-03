La Mutualité Sociale Agricole , deuxième régime de protection sociale, cherche à pourvoir un poste de Secrétaire médical / médicale au sein du domaine Contrôle médical et dentaire en contrat à durée indéterminée à compter de mars 2022.

Dans le cadre de ses fonctions, la/le Secrétaire médical / médicale aura notamment pour mission de: Appliquer la législation relative au contrôle médical et dentaire dans la gestion au quotidien des dossiers médicaux relatifs au portefeuille adhérent confié - Traiter les dossiers d'Expertise Médico-sociales Individuelles (EMSI) sur délégation dans le cadre de procédures précises et normées en pré médical - Participer à la permanence téléphonique du service - Trier et préparer le courrier à destination de l'atelier de numérisation - Assurer l'entraide des collègues chargées de la Prévention Santé - Effectuer des tâches de secrétariat: saisies informatiques - publipostages - effectuer des paiements

Profil:

Bon niveau de formation générale

Respect du secret médical

Aisance relationnelle, fortes aptitudes du travail en équipe

Sens de l'organisation

Esprit d'initiative, ouverture d'esprit

Maitrise des outils informatiques

Le poste est concerné par l'obligation vaccinale

Une expérience auprès d'un organisme de protection sociale serait un plus.

Avantages :

Horaires individualisés

13ème mois

Intéressement

Prise en charge de l'employeur à 50% de l'abonnement à un transport collectif

Attribution de chèques déjeuner

Participation de l'employeur et du Comité d'entreprise à la complémentaire santé

CSE (attribution de chèques vacances; locations d'appartements; médiathèques; organisation de sortie...)

En fonction du profil, le poste peut-être basé à Strasbourg.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128YDFS