Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des responsables de service, le directeur financier et la RRH du cabinet.

le traitement des demandes de la direction générale et financière

la facturation des missions récurrentes et exceptionnelles des différents services

Nous recherchons pour notre client situé à Colmar et spécialisé dans l'expertise comptable un assistant(e) polyvalent(e).

Profil recherché

Vos domaines de compétences sont :

le secrétariat

l'assistanat de direction

l'informatique

le relationnel

l'organisation

Vous utiliserez des outils performants, comme ACD Cador, mais aussi les outils bureautiques classiques (Excel et Word principalement), ainsi qu’un logiciel dédié à la communication.

Il s’agit d’un poste à 80% (mercredi libre possible), dans le cadre d’un remplacement pouvant aller jusqu’au 31/08/2023.

Les horaires sont flexibles, le télétravail possible, les locaux sont très agréables (beaux espaces de travail et de pause, salle de sport…), une belle cohésion et très bonne ambiance résident au sein des équipes.

