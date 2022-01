Assistant administratif Technique H/F Vos missions

Dans le domaine technique :

· Assure le secrétariat du département Maintenance et apporte ponctuellement son assistance au département Maintenance

- Met à jour l'indicateur mensuel de suivi.

· Assure le bouclage des actions liées aux audits de sécurité, analyse de risque, incidents / accidents

- Enregistre les prochaines étapes et la clôture des dites actions.

· Edite tous les mois, la liste des actions non clôturées et relance les responsables de ces actions

· Montre son engagement pour la sécurité au sein du département en participant aux affichages, au suivi du rangement, à la révision des procédures et peut faire partie des différents comités du programme sécurité

· Assure le transfert des fichiers sous notre base de donnée (EDM) ainsi que le suivi des différentes mises à jour.

· Saisi les différentes relevé de situation dangereuse et traite les différentes actions qui peuvent en découler

?Dans le domaine de la sécurité :

· Respecte et fait respecter les règles et procédures en vigueur

· Partage les Politiques Sécurité et Environnement du site

Participe aux analyses de risques (AI, LOTOTO, JSA, Machines dangereuses ?)

?Dans le domaine de la qualité :

· Garantit la traçabilité de ses opérations (SAP et fiche de suivi des travaux, voir logbook dans les ateliers qui le requièrent)

Signale à l'encadrement toute anomalie qualité ou sécurité observée dans le cadre de ses activités

? Vous possédez un bon niveau technique et relationnel et vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/8151964