Selena Gomez, de retour en centre de soin

Selena Gomez se fait soigner après un nouvel épisode dépressif. TMZ et E! Online affirment que la chanteuse s’est fait hospitaliser deux fois ces dernières semaines à cause d’une « baisse de son taux de globules blancs », apparemment consécutive à sa transplantation rénale, mais que lors de sa deuxième visite, elle aurait été prise d’une crise de panique. « Elle a compris qu’elle avait besoin d’une attention médicale pour prendre en charge ses problèmes émotionnels. Elle est entourée de sa famille proche. Elle va mieux aujourd’hui et cherche à suivre un traitement sur la Côte Est », a raconté une source. Selena Gomez serait prise en charge « dans une unité psychiatrique de la Côte Est et y suit une thérapie comportementale dialectique », une technique qui soigne les troubles de la personnalité borderline.