Selena Gomez et Justin Bieber, déjà séparés ?

D’après les rumeurs, les deux tourtereaux ont décidé de mettre un terme à leur histoire. L’ambiance est très tendue entre Justin Bieber et la mère de Selena Gomez qui n’approuve pas du tout cette histoire d’amour. La mère et la fille ont coupé les ponts allant jusqu’à arrêter de se suivre mutuellement sur Instagram. Les fans sont inquiets et ont de nombreux indices sur cette rupture. Si Justin Bieber est parti en vacances aux Maldives avec sa mère Pattie Mallette, c’est pour se consoler. Le magazine In Toucha révèle que Selena Gomez était inquiète que son chéri puisse être en train de flirter avec Kourtney Kardashian après avoir repris contact avec elle. Qu’en est-il vraiment ? Affaire à suivre.