Selena Gomez : nouveau projet ciné

Selena Gomez va écrire un film avec une amie à elle, Petra Collins…”On a découvert qu’on avait des goûts similaires. On est toutes les deux fans d’horreur et on a créé un truc assez taré”. Si le projet se concrétise, Selena pourrait poursuivre son incursion dans le cinéma. Rappelons que Selena aait joué dans les séries Hannah Montana ou Les Sorciers de Waverly Place et dans les films Spring Breakers, The Big Short ou Nos pires voisins 2. Elle sera bientôt à l’affiche du prochain film de Woody Allen.