Souvenez-vous du film Docteur Dolittle, un médecin capable de parler avec les animaux. Eddy Murphy était la star des deux premiers films. Selena Gomez sera dans le prochain film pour donner sa voix à un des animaux. Le docteur Dolittle sera incarné cette fois-ci par Robert Downey Jr. Le tournage de The Voyage of Doctor Dollitle doit commencer à Londres en ce mois de février, et le film doit sortir le 12 avril 2019.