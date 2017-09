Selon le site anglais, The Daily Mail, Selena Gomez et The Weeknd auraient emménagé ensemble à Greenwich Village à New York. Le loyer de l’appartement est d’environ 16.000 dollars. Le couple serait très sympa avec les nouveaux voisins. The Weeknd aurait confié son envie de voir la famille s’agrandir et rêverait d’avoir une petite fille. Peut-être qu’il y aura une naissance dans cet appartement ! Réponse dans les prochains mois !