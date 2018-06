Selena Gomez vend sa maison

L’année dernière, Selena Gomez avait acheté une villa à Los Angeles, dans le quartier de Studio City. A l’époque, elle avait déboursé 2,2 millions de dollars ! Aujourd’hui, elle la vend et espère en tirer 2,7 millions de dollars. Une superficie de 300m2, un grand jardin avec piscine, spa et patio et à l’intérieur, quatre chambres, quatre salles de bains, une cuisine entièrement équipée et une grande suite avec son propre dressing et son spa. A noter également que Selena vend sa petite maison du Texas pour 1 million de dollars.