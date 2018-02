Selena Gomez, veut y aller doucement avec Justin Bieber

On ne compte plus le nombre de fois ou Selena et Justin se sont séparés et remis ensemble…Pour le moment, tout va bien dans leur vie de couple, mais Selena préfère y aller doucement. Déjà, sa famille ne voit pas vraiment cette relation d’un bon œil. Mais Justin prend soin d’elle et l’a invité dans son hôtel préféré, le Sunset Tower Hotel à Los Angeles. Ils ont été vus en train de se détendre au bord de la piscine et d’après un client présent, “ils sont vraiment mignons ensemble, ils se reposaient et se câlinaient. Il était très tendre et attentionné avec elle.”