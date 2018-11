Séparation chez les Beckham

David Beckham a décidé de se séparer de son associé après 23 années de collaboration, comme le rapporte le Daily Mail. “Il y a une dispute importante au sujet de l’argent”. “David veut aller de l’avant sans Simon. Maintenant qu’il ne joue plus au football, il se considère comme un homme d’affaires et veut se libérer de tout cela. Il y a beaucoup de disputes sur l’argent. La marque Beckham existe depuis 23 ans et ce n’est pas facile de tout démêler”, a précisé une source. L’homme d’affaires restera “actionnaire au sein de la marque de Victoria, qu’il continuera également de manager”.