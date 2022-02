Vous serez en charge du service en salle lors de banquet auprès de particuliers (mariages, baptêmes, etc.) et de professionnels. Vous avez une solide expérience dans le domaine du service en salle. Un moyen de locomotion est souhaitable en raison des horaires décalés. Vous devrez porter une tenue de banquet type pantalon ou jupe noir, chemise blanche et chaussures de ville.

