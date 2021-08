POSTE : Employé Polyvalent H/FPROFIL : Dynamique, enthousiaste et ayant le sens du contact, vous avez idéalement une première expérience dans un poste similaire. Vous aimez échanger avec la clientèle ? Vous avez le goût du service et aurez à coeur de satisfaire nos clients ? Le poste est fait pour vous ! Ce que nous vous offrons : - Une formation opérationnelle dès votre arrivée. - Un contrat à temps plein / temps partiel. - Des possibilités de promotions internes. Vous souhaitez nous rejoindre ? Postulez à cette offre !DESCRIPTION : Le Groupe BK représente aujourd'hui 8 marques dans le secteur de la restauration qui véhiculent des valeurs communes : l'esprit d'équipe, l'entraide, le dynamisme et la détermination pour satisfaire nos clients et fidéliser nos collaborateurs. Inspirée des pubs londoniens, l'enseigne Au Bureau est née en 1989 en France. A la fois pub, brasserie et restaurant, les établissements proposent des animations et des offres adaptées à tous les moments de la journée, afin de transporter les consommateurs dans une ambiance authentique et chaleureuse. L'enseigne Au Bureau a rejoint le Groupe BK fin 2016. Avec un positionnement tourné vers la restauration classique, le premier restaurant qui a ouvert ses portes est situé sur une des plus belles places de Mulhouse. Un deuxième restaurant Au Bureau est sorti de terre à Illzach en novembre 2018 et un troisième à Saint-Louis en mars 2020. Le 19 mai 2021 un nouveau Au Bureau a vu le jour à Vendenheim. A l'automne prochain, un nouveau Restaurant ouvrira ses portes à Cernay, derrière sa zone commerciale du Leclerc et à côté de notre trattoria Volfoni. « Il se passe toujours quelque chose Au Bureau » Nous recherchons pour notre établissement de Saint-Louis, un Employé polyvalent de restauration à temps plein ou temps partiel H/F . Vos missions seront les suivantes : - Effectuer la mise en place de la salle. - Effectuer le service à table et l'envoi des boissons. - Débarrasser les tables. - Ranger le stock de boissons. - Maintenir un environnement propre et confortable en participant à l'entretien et au nettoyage des machines et des équipements du restaurant. Véritable ambassadeur de la marque, vous la refléterez à chaque instant !

