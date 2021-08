Vos assurez les missions suivantes : accueillir, créer une ambiance, suivre et fidéliser les clients du monde entier. - Assurer la qualité du service offert à la clientèle - Contribuer au développement du chiffre d'affaires par vos supers pouvoirs de vente - Véhiculer l'image de notre restaurant - Contrôler la propreté des espaces restauration ainsi que celle des salons - Encaissements et contrôle de caisse Connaissance de l'outil facturation VR et FOLS souhaitée Exemplaire dans votre manière d'être, de faire et incarnez l'état d'esprit de notre concept Envie permanente de proposer "plus" au client pour créer une expérience inoubliable.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/118PJMQ