Notre restaurant propose une cuisine familiale franco-italienne (pizzas faites maison et cuites au four à bois) et dispose d'une très grande terrasse ombragée l'été.

Vous occuperez avec une autre personne, un emploi de serveur/se.

Le poste est prévu à temps plein en coupure sur les 2 services, mais peut aussi s'envisager à temps partiel sur 2 postes, l'un le midi et l'autre le soir. Nous sommes ouvert le midi et le soir sauf le samedi midi, dimanche midi et le lundi soir.

Vous êtes à l'aise dans la relation client et le service en salle (acquis en restauration traditionnelle ou rapide).

Prise de fonction souhaitée dès que possible.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127FMMR