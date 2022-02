Au sein d'un restaurant semi-gastronomique qui vous offre à la fois une cuisine française, contemporaine et savoureuse, Le service se fait "à l'assiette" Vous serez en charge de la prise de commandes, de la mise en place et de débarrasser les tables ainsi que de l'encaissement. repos le dimanche soir, lundi soir et mardi toute la journee.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/127RGVS