Les villages vacances VTF et l'ACADEMIE DU TOURISME by NEO SPHERE, centre de formation pour adulte spécialisé dans les métiers du tourisme vous proposent de devenir : Serveur(se) en établissement touristique en alternance en formule clé en main : Formation théorique (525 heures) + pratique professionnelle en entreprise (75%)+ logé + rémunération = Titre Professionnel reconnu par le Ministère du Travail et inscrit au RNCP de niveau 3, valable en Europe. Nous sommes à la recherche de personnes motivées, et désireuses d'apprendre !Tu recherches un métier qui bouge ? Tu aimes le contact clientèle ?Le métier de serveur(se) en hôtellerie restauration te fait vibrer ?Tu as le savoir-être que nous recherchons ? Nous t'attendons ! MISSIONS : Nettoyage et mise en place de la salle Accueil et prise en charge des clients Prise de commandes Encaissement Tenue de bar AVANTAGES :Contrat d'apprentissage de 13 mois (en moyenne) Rémunération tout au long de la formation. Logé et nourri tout au long de la formation avec participation demandé.

