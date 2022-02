Le restaurant des Balkans recherche son Serveur H/F

Vos missions :

- Effectue les opérations de service : dressage des tables, accueil des clients, prise de commandes, ... au sein d'un établissement de restauration

- Entretien des locaux

- Réalise l'enregistrement et l'encaissement

- Peut effectuer la préparation de plats simples (entrées et desserts)

Le poste est à pourvoir de suite

Vous travaillerez du Lundi au Dimanche avec 2 jours de repos dans la semaine et à définir avec l'employeur

Merci de vous présenter spontanément chez l'employeur

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128QKRY