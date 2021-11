Horaires 35H : en soirée du mardi au samedi de 18h jusqu'à la fin du service 22h30 ou plus selon le service.

OFFRE D'EMPLOI

Pour notre client, un restaurant Bistronomique, secteur bord du Rhin, nous recherchons un Serveur (H/F)

Horaires 35H : en soirée du mardi au samedi de 18h jusqu'à la fin du service 22h30 ou plus selon le service.

Vous avez une belle expérience dans ce domaine : minimum 2 ans.

Mission de 2 mois, plus si capable.

Ce poste est fait pour vous n'hésitez plus !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5142145