L'enseigne Au Bureau (Groupe Bertrand) en quelques mots c'est :

Plus de 150 restaurants en France, un esprit pub depuis 30 ans, 25 nouveaux restaurants par an, un lieu convivial qui rassemble les passionnés de sport, les fans de concerts et les amoureux de houblon, une brasserie où l'on favorise la proximité client et la convivialité, une enseigne qui propose des perspectives d'évolution.

Vous souhaitez être Commis de salle h/f sur notre restaurant Au Bureau ?

**Votre challenge :**

Effectuer la mise en place de la salle (dressage des tables, nettoyage)

Assurer la liaison entre la cuisine et la salle

Débarrasser les tables

Votre priorité : jouer collectif

Vous être reconnu comme un véritable distributeur de bonne humeur

Vous avez de l'énergie à revendre

La balle est dans votre camp : envoyez-nous votre plus beau CV !

