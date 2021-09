« chef de rang » H/F.



A la recherche d'un nouveau talent pour compléter leur effectif, notre client recherche une personne dynamique et motivée.

Vous évoluerez dans une maison de Renommée , vous devrez connaître votre sujet !



Vous l'aurez compris, de la bonne humeur et du professionnalisme sont un réel plus à votre candidature !



Issu(e) d'une formation de sommelier / sommelière ou encore de la restauration, vous avez une première expérience réussie dans le milieu.

Vous n'avez pas ce bagage ? Aucun soucis ! Si vous êtes très motivé(e )et que vous avez de l'expérience dans ce domaine vous pouvez postuler sans attendre.



Vos missions ?

Servir le client, prendre ses commandes, annoncer la composition des plats au moment de les servir, connaître les vins à la carte, préparer les apéritifs ou encore les amuses bouche..

Le sens du détail et du perfectionnement sont de mises.



Les jours de congés sont le lundi et le mardi et une demi-journée en fonction de l'affluence. Vous aurez également un dimanche sur deux où le soir vous serez accordé en jour de repos.



Si l'aventure de la restauration et du domaine du service vous plaît, alors n'hésitez pas à postuler en ligne ou par téléphone au 03.89.40.10.90 !

Vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressé ? Alors n'hésitez pas à partager cette offre d'emploi .



A très vite sur le réseau Temporis

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.

- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.}

