Vente au comptoir

Tenue et entretien du point de vente

Préparation des locaux

Ouverture et fermetures.

En plus :

Restaurant fast-good propose de produits dérivés à base de fruits et légumes locaux de saison et cuisinés comme à la maison

Une nouvelle génération de restauration rapide de qualité, en direct des producteurs

Le bon coût, le bon sens et le bon coeur !



Vous êtes rigoureux (se) et sérieux (se)

Vous êtes réactif (Ve) et de l'énergie à revendre

Vous aimez travailler en équipe et aimez le contact avec les clients

Expérience ou formation dans la restauration est un plus

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2054965