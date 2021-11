Vos missions: - Accueillir les clients du restaurant, prendre les commandes. - Garantir un service en salle, personnalisé, avec un sens du détail - Contribuer directement à promouvoir et à vendre les produits de la carte - Effectuer la remise en ordre de votre rang en fin de service en respectant strictement les règles HACCP - Être force de proposition pour améliorer la qualité de service Salaire: Selon profil 2 jours de congés dans la semaines Avantages : Heures pointées + heures supplémentaires payés Chaussures et tenues offertes Repas pris pendant le service offert Mutuelle Prime d'assiduité de 200EUR / 2 mois Cette offre vous intéresse Alors n'hésitez pas à postuler. Profil: Adopter une attitude accueillante avec la clientèle Développer une bonne mémoire visuelle et auditive Faire preuve d'adresse physique et de prudence lors du service Savoir travailler en équipe avec le personnel du bar et de la cuisine pour la fluidité du service Etre réactif.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4650279