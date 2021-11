Enseigne du Groupe Le Duff, Del Arte est aujourd'hui le leader de la restauration à l'italienne, avec plus de 200 restaurants en France.

Nous recherchons un Serveur (H/F) pour rejoindre notre équipe.

Animé(e) d'un fort esprit de service, vous vous assurez que nos clients passent un excellent moment dans notre restaurant.

Vous veillez à la bonne préparation et au bon déroulement du service et vous animez toutes les étapes du parcours client de l'accueil à la prise de congé.

Vous maîtrisez notre carte et savez conseiller utilement nos clients dans leur choix.

Dynamisme et sens du contact sont bien évidemment des qualités essentielles pour vous épanouir dans ce poste.

Vous êtes doté(e) d'une expérience en service en salle et/ ou souhaitez vivement apprendre ce métier.

Formation assurée à nos process et produits (accompagnement par un référent, e-Learning, etc.).

L'ensemble de nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

