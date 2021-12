Vous assumez plusieurs activités de manière systématique ou ponctuelle.

Vous êtes en charge d'accueillir et de servir le client, de la mise en place du service, de l'encaissement et de l'entretien du point de vente d'affectation.

Relation client/commerciale

Vous pouvez être amené à :

- Accueillir et prendre en charge le client-consommateur

- Orienter et conseiller le client dans son choix en vue de le satisfaire

- Faire des propositions au client en vue de compléter son repas et

d'augmenter les ventes

- Réaliser l'encaissement

- Veiller au réapprovisionnement régulier des produits

- Réaliser la mise en place de son poste de travail et/ou

l'approvisionnement au cours du service en vérifiant les DLC et en

respectant la méthode « FIFO »

HSE

- Vous respectez les règles d'hygiène et de sécurité relatives au poste de travail, et mettez en pratique les règle HACCP

Vous pouvez être amené à :

- Réaliser le nettoyage des locaux, des équipements et du petit matériel

et le nettoyage des vitrines, des différents présentoirs et de la

caisse selon le poste occupé

- Réaliser le nettoyage de la vaisselle nécessaire au service client

- Réaliser l'entretien et le nettoyage de la salle de restaurant

Vous pouvez être amené à :

- Réaliser la réception, le contrôle et le stockage des marchandises

matières premières

- Compter les produits dans le cadre de l'inventaire mensuel

Vous aimez le travail en équipe.

Votre polyvalence et votre sens du service clients seront appréciés

