Shaka Ponk à Strasbourg, c’est ce soir !

Shaka Ponk est en Alsace ce soir !

Le groupe à l’énergie fracassante remonte sur scène avec The MonkAdelic Tour. Et autant vous le dire de suite : c’est un live spectaculaire qui attend le public !

D’abord pour rappel, le groupe s’est formé en août 2002.

Composé de 2 guitares, une basse, une batterie et puis des voix, des chanteurs, c’est surtout par son originalité, son énergie, et ses concerts mémorables que Shaka Ponk s’est fait un nom sur la scène française. Inventifs et novateurs, Shaka Ponk est unique en son genre. D’ailleurs peu sont les professionnels qui au départ auraient parié sur le groupe !

Aujourd’hui, Shaka Ponk ce sont des “geeks survitaminés qui imaginent le concert du futur : un punk numérique où la technologie vient sublimer la frénésie rock du groupe” C’est leur description ! Shaka ponk sera donc ce soir au zénith de Strasbourg. RDV dès 20h.