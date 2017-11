Shakira annule la première date de sa tournée

Shakira a dû annoncer l’annulation de la première date de sa tournée qui devait avoir lieu le cette semaine en Allemagne. Elle avait les cordes vocales fatiguées et maintenir le concert pouvait avoir des conséquences graves pour sa voix. “Cela me fait de la peine tout autant qu’à vous, je sais que je dois écouter le conseil de mes médecins et récupérer pour que je puisse vous donner le meilleur une fois que je serai sur la route et ne pas risquer de plus importante blessure”.

Pour les fans français, les concerts dans l’hexagone sont confirmés.

