Shakira, au cœur d’une polémique

Sur sa tournée, il y a la vente d’un pendentif parmi les nombreux produits dérivés proposés en ligne et en marge de ses concerts. Le design du bijou est ressemblant à celui d’un symbole utilisé par les nazis. Live Nation, l’organisateur de la tournée, s’est fendu d’un communiqué : “Le collier imaginé pour la tournée mondiale El Dorado de Shakira s’inspire de l’imagerie pré-colombienne. Cependant, certains fans ont exprimé leur inquiétude quant à la ressemblance involontaire de cette conception avec l’imagerie néo-nazie. Nous nous excusons sincèrement pour cette similitude par inadvertance et avons définitivement retiré l’article de la collection de la tournée.”

So Shakira most likely accidentally put a nazi symbol on her tour merch and didn’t know it lmao pic.twitter.com/HRjP41owbO

— Bill Rickards (@Billfromwawa) 19 juin 2018