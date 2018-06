Shakira vend sa maison de Miami…une fortune

Shakira vend sa maison de Floride ! La somme….11,6 millions de dollars, rapporte Variety ! La star vit la plus grande partie de son temps à Barcelone. La maison s’étend sur 800 m² et comprend six chambres, sept salles de bain, un bureau, une salle de sport ou encore un espace billard. Il y aussi une piscine, un patio et un quai privé pour amarrer un bateau afin de profiter de la baie de Miami. La maison est affichée au prix de 11,6 millions de dollars alors qu’elle a été achetée à l’époque pour seulement 3,3 millions.

Crédits photos Pure People & Bestimage