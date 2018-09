Samedi, Shy’m fera son grand retour dans la neuvième saison de Danse avec les stars en tant que jurée aux côtés de Jean-Marc Généreux, Chris Marquès et Patrick Dupond. Mais juste avant de se remettre au travail, elle profite de quelques jours de vacances à Tahiti ! Ce samedi 22 septembre, elle a dévoilé sur sa Story Instagram des photos et vidéos ! On voit Shy’m topless avec un collier de fleurs !

