Sia : 13h de voiture pour donner un concert

Ce week-end, Sia donnait un concert à Sydney, en Australie. Son vol a été annulé à cause du temps jugé trop dangereux pour voler. Mais la star a trouvé une autre solution !

“Je risque d’avoir cinq minutes de retard. Nous n’avons pas pu prendre notre avion à cause du temps, donc on a conduit treize heur es puis changer un pneu explosé ce qui m’a donné une diarrhée folle. Soyez indulgents. Je vous aime.” Juste avant de monter sur scène, Sia a déclaré : “Je suis à quatre minutes de la salle. Déjà vêtue. Prête à monter sur scène. Soyez patients. Mille excuses.”

I may be five minutes late. We couldn't catch a plane due to weather, so drove thirteen hours then blew a tire which has given me crazy diarrhea. Bear with me guys. I love you.

— sia (@Sia) 2 décembre 2017