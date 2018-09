Sia, est sobre depuis 8 ans

La star australienne a partagé un message sur Twitter pour fêter ses 8 ans de sobriété. « Sobre depuis huit ans aujourd’hui. Je vous aime, continuez. Vous pouvez le faire », a-t-elle écrit sur le réseau social. Sia avait évoqué ses problèmes d’addictions dans le New York Times en 2014…« lorsque l’on se trouve tous les jours dans un endroit différent, une sorte de folie s’installe. Et c’est facile de se défoncer sans que personne ne dise rien, vu que tout le monde boit lorsque l’on est sur la route. Aucun de mes amis ne me croyait alcoolique, et je ne le pensais pas non plus ».