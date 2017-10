Sia est de retour avec un album qui reprend les musiques originales des fêtes de fin d’année. Sia a réadapté, à sa manière, les célèbres chants de Noël tels que « Santa’s Coming for Us » pour nous accompagner durant les fêtes. L’album « Everyday is Christmas » sortira le 17 novembre 2017 et est disponible en pré-commande à partir du 30 octobre !