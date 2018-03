Snoop Dogg : une étudiant virée de son équipe de basket à cause du rappeur

Racquel Alec, étudiante de 18 ans en Californie, a été suspendue de son équipe de basket-ball pour avoir partagé des tweets de Snoop Dog jugés en train de fumer des joints. L’établissement dit que Raquel a violé le règlement intérieur, qui interdit de faire la promotion de contenus sexuels ou de drogues. L’avocate de la fille annonce que les retweets ont été faits depuis son ordinateur personnel, et non sur ceux de l’école, et sur son compte Twitter personnel et privé. Snoop Dogg a qualifé cette histoire de « non-sens », et a invité les avocats de l’étudiante à se rapprocher de sa « team » d’avocats.