Snoop Dogg fume un joint devant la Maison Blanche

Snoop Dogg n’aime pas Donald Trump et il lui a fait savoir, en fumant un joint face à la Maison Blanche. Il a filmé la scène et l’a publié sur les réseaux sociaux. « C’est la Maison Blanche juste là, c’est ça, hein ? Tous ces enc*lés sont des Services Secrets, hein ? J’aimerais sortir là et prendre une photo maintenant mais tu ne peux pas te garer. Laisse-moi sortir, mec. Laisse-moi prendre une photo…que le Président aille se faire f*utre », lâche-t-il. Snoop Dogg est ensuite descendu de sa voiture et s’est posé sur un banc situé dans le parc face à la Maison Blanche. Il a fumé un joint, tout en discutant avec quelques fans.