Snoop Dogg veut sortir un livre de cuisine. Le rappeur présente une émission diffusée sur Youtube, Martha ans Snoop’s Potluck Dinner Party, dans laquelle il invite des personnalités. Dans un extrait, où il était l’invité de sa collègue Martha Stewart, Snoop Dogg ne savait pas couper et peler une pomme de terre, le tout pour faire de la purée.

Le livre From Crook to Cook, De l’escroc au cuistot, sera disponible à l’automne.