Soirée Afterwork des Entrepreneurs – « Comment optimiser la communication de son entreprise grâce à la vidéo »
📅 Jeudi 16 octobre 2025 – 18h30 📍 La Pep’s, Colmar Le BGE Club vous convie à une soirée dédiée aux jeunes entrepreneurs. Au programme : un échange autour de la thématique « Comment optimiser la communication de son entreprise grâce à la vidéo » avec Maxime Werner, dirigeant de Coco Givré. L'occasion idéale pour découvrir des conseils pratiques, poser vos questions et développer votre réseau ! -- INFORMATIONS PRATIQUES Date et heures ➜ Jeudi 16 octobre à 18h30 Entrée libre sur inscription ➜ https://www.bge-alsace-lorraine.fr/solutions-hebergements/bge-club/participer-au-bge-club/ Lieu ➜ La Pep's de Colmar Intervenant ➜ Maxime WERNER - Coco givré
Lieu
68000 Colmar
Date
du 16 octobre 2025 à 18h30
au 16 octobre 2025 à 20h00