Soirée caritative pour la spa de Colmar
Boire pour aider, c'est possible ! 🐾 📅 Save the date : vendredi 23 août dès 18h ! Rejoignez-nous pour une soirée caritative exceptionnelle en l'honneur de la SPA de Colmar ! L'intégralité de nos recettes (oui, TOUT !) sera reversée à l'association pour soutenir leurs actions. Alors, venez boire un verre et faire une bonne action en même temps ! Au programme : * Présence d'un guest star : venez découvrir les crèmes de rhum divinement exceptionnelles de Burlyfive ! * Stand de la SPA : avec une sélection de leurs meilleurs goodies. * Grande Tombola 100% gagnante ! * Animations : une mascotte XXL sera là pour faire le show et prendre des photos avec vous. * Photographe sur place : possibilité de repartir avec vos photos sur demande. ⚠️ Information importante : Aucune réservation ne sera prise pour cette soirée spéciale afin de maximiser les recettes pour la SPA. L'entrée est libre, venez nombreux ! Faisons de cette soirée une grande réussite pour la SPA ! C'est le moment de joindre l'utile à l'agréable ! 🥂 On vous attend !
Lieu
68000 Colmar
Date
du 23 août 2025 à 18h00
au 24 août 2025 à 1h30
