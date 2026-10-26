Soirée Ciné Filles Le diable s'habille en Prada 2
Soirée costumée Ciné Filles – Le Diable s’habille en Prada 2 Sortez vos plus belles tenues ! Le CSC La Margelle et la MJC-CS de Bollwiller vous invitent à une soirée Ciné Filles costumée, le mercredi 28 octobre dès 19h, en plein cœur des vacances d’automne. Au programme : un apéro convivial, des animations et une tombola, avant la projection du très attendu Le Diable s’habille en Prada 2. Venez entre copines, entre mère et fille ou entre amies, et misez sur votre costume le plus stylé ou le plus original ! 📍 CSC La Margelle – Salle La Galerie, 17 rue de l’Eau qui Court, Staffelfelden 👧 Dès 12 ans 💶 15 € adultes / 12 € moins de 18 ans Renseignements et inscriptions : CSC La Margelle : 03 89 55 64 20 – accueil@lamargelle.net MJC-CS Bollwiller : 03 89 48 10 04 – accueil@mjc-bollwiller.fr Avec la participation de La Maison Rose et de l’Écomusée d’Alsace.
Lieu
68850 STAFFELFELDEN
Date
du 28 octobre 2026 à 19h00
au 28 octobre 2026 à 23h00