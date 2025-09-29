Soirée festive des 30 Ans avec les Orig. Willerthaler
Dans le cadre des 30 ans de notre Association, nous organisons une soirée festive le 22 Novembre prochain à la salle des fêtes de Sainte-Croix-aux-Mines. Cette soirée se compose d’un repas fermier, réalisé 100% par nos fermiers de la Vallée et sera animée par le groupe Orig. Willerthaler. Les places sont limitées et les réservations sont obligatoires via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/patrimoine-paysan-de-montagne/evenements/soiree-30-ans-orchestre-et-repas?fbclid=IwY2xjawNDpD1leHRuA2FlbQIxMAABHqjMWCnCHti4eSTq3P5OiDWG7JL95cE8PKYmAg5QZNY5Pn2D5eCpezVutY0q_aem_nIT2PQ997hgBp89VtDHgRg
Lieu
68160 Sainte-Croix-aux-Mines
Date
du 22 novembre 2025 à 18h30
au 23 novembre 2025 à 1h00