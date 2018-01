Soprano & Patrick Fiori : vous pouvez tourner dans leur clip

Le nouvel album de Patrick Fiori comporte un duo avec Soprano. Les deux chanteurs tourneront le 31 janvier prochain, à Marseille, le clip de Chez nous – Plan d’Aou Air Bel, composé par Jean-Jacques Goldman). Vous pouvez devenir figurant pour le tournage de ce clip.

Sont recherchées des familles Comoriennes (grands-parents entre 60 et 80 ans, parents entre 40 et 50, un garçon entre 10 et 12 ans et une fille entre 14 et 15) et des familles Arméniennes (parents entre 40 et 50 ans et un garçon de 10-12 ans).

Vous pouvez envoyer photos et coordonnées à l’adresse castcamille@gmail.com