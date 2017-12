Les sorties albums de ce 1er décembre

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dès aujourd’hui :

LUIS FONSI – Despacito & Mis Grandes Exitos Digipack Edition Collector limitée

«Despacito» de la star portoricaine Luis Fonsi, c’est LE carton de l’année ! Il a explosé tous les compteurs en étant notamment le premier artiste à atteindre les 4 milliards de vue sur VEVO. En duo avec Daddy Yankee, puis Justin Bieber, Luis Fonsi est donc LA révélation de 2017. Despacito & Mis Grandes Exitos – Collector Edition est donc l’occasion de revenir sur les 19 ans de carrière et 8 albums de Luis Fonsi. On retrouvera également dans cette version collector une deuxième rondelle avec 10 succès de l’artiste incluant notamment deux nouvelles versions de Despacito (Major Lazer Remix + Version Portugaise) et son duo avec Charly Black ‘Gyal you a party animal ‘, 5 photos de l’artiste et un mot dédicacé par l’artiste adressé à ses fans français !



PITBULL – Greatest Hits

Mr. Worldwide est de retour avec son premier album «Greatest Hits» regroupant ses plus grand succès ! Détenteur de multiples Grammy Awards et disques de platines, Pitbull est aujourd’hui une figure incontournable de la scène musicale, cumulant 70 millions de singles et 6 millions d’albums vendus. Il a été #1 dans plus de 15 pays, ses vidéos pèsent plus de 9 milliards de vues YouTube/VEVO, plus de 2 millions de streams sur l’une des plateformes majeures, et des réseaux sociaux qui touchent 90 millions de gens quotidiennement. Il continue actuellement sa tournée avec Enrique Iglesias aux Etats-Unis.