Les sorties albums de ce 20 octobre

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dans le Haut-Rhin :

MARINA KAYE

Explicit — Livre-disque Edition Deluxe limitée

Réalisé à Los Angeles, à Londres, puis à Paris, ce nouvel opus revient sur l’intense période vécue par la jeune femme. Beaucoup de gloire, de scènes, de travail et de plaisir, et puis, du vide. Explicit, tout simplement, car «tout était évident, les textes disent tout». En quelques années, la carapace s’est forgée. Marina, 19 ans, a du caractère, elle est grande gueule, elle tacle et elle l’assume. Des tourments du succès, Marina Kaye, a fait des chansons de rédemption, telle que Something, écrite avec les co-auteurs de son premier hits Homeless, Nina Woodford et Mathias Wollo. Depuis toujours, elle chante en anglais, mais cette fois, et c’est une première, du français, avec l’élégance qui s’impose. Qu’importe la langue, Marina a des choses à dire. Ainsi on découvre Merci quand même qui s’adresse directement à ses fans, mais aussi un duo inédit, Vivre, sur lequel elle retrouve son ami le rappeur Soprano. Puis, à la lecture de la piste 12, les premières notes nous rappellent étrangement quelque chose… Marina Kaye reprend Vole, chanson écrite en 1995 par Jean-Jacques Goldman pour Céline Dion. C’est avec ce titre chargé en émotion qu’elle clôture son album tandis que la version deluxe offre deux bonus : Close, ainsi qu’une version acoustique de On My Own.



NIALL HORAN

Flicker

Chanteur, compositeur et guitariste Irlandais, Niall Horan s’est fait connaitre au sein du groupe One Direction. Après cinq albums, tous certifiés or en France, et deux dates complètes au Stade de France, les membres des One Direction décident de continuer chacun de leur côté. Niall Horan sort un premier titre « This Town » fin 2016. Il dévoile ainsi un projet plus adulte et pop-folk. Le titre cumule aujourd’hui plus de 300 millions de streams dont 3 millions en France. Son premier single officiel “Slow Hands” sort au printemps 2017. Depuis sa sortie, il se classe en têtes des tops mondiaux et #1 iTunes dans 45 pays



ORELSAN

La Fête est Finie

Orelsan Nouvel Album —————- Son grand retour en solo Des invités prestigieux Orelsan est de retour ! Déjà 6 ans qu’il n’avait pas sorti d’album solo. Depuis son deuxième opus événement «Le Chant des sirènes» (double disque de platine) sorti en 2011, le rappeur touche-à-tout a été plus qu’occupé : deux albums supplémentaires au compteur (certifiés disque de platine) avec son groupe Les Casseurs Flowteurs (en duo avec Gringe) dont la bande originale de son film, «Comment c’est loin» (+ de 250 000 entrées en salles). Car Orelsan a aussi pas mal squatté les écrans, le grand comme le petit, avec son film mais aussi avec la série «Bloqués», diffusée en 2015 et 2016 sur Canal+. Toujours aussi audacieux, ses textes souvent incisifs et décalés sont uniques dans le paysage français et en font la voix d’une génération. Ce nouvel album tant attendu en fait une nouvelle fois la démonstration.